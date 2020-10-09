Бывший вице-мэр Чебаркуля не смог выйти на свободу

Бывшему заместителю главы Чебаркуля отказали в замене срока в колонии строгого режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Озерском городском суде сегодня, 9 октября, состоялось рассмотрение ходатайства бывшего заместителя главы Чебаркуля Алексея Сафонова, осужденного к 9 годам в колонии строгого режима и штрафу в 11,1 млн рублей за получение взяток.

Бывший высокопоставленный чиновник просил заменить неотбытую часть срока в колонии более мягким видом наказания – исправительными работами. Однако в удовлетворении ходатайства было отказано.

Напомним, Сафонов был осужден в мае 2017 года. Он признан виновным в получении взяток в период 2010-2012 годов на общую сумму 4 млн рублей от представителей бизнеса за лоббирование их интересов.

Отбывает срок в ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Челябинской области. Остаток неотбытого наказания составляет 3 года 8 месяцев 3 дня.

Прокурор в суде возражал против удовлетворения ходатайства о замене неотбытой части срока исправительными работами, поскольку полученные данные свидетельствуют о том, что осужденный не встал на путь исправления. В частности, из всей суммы штрафа он погасил на момент рассмотрения ходатайства 168 тыс. рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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