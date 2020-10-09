Колонии и изоляторы Челябинской области закрыли для посетителей

Заключенных Челябинской области лишили посещений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 9 октября, ГУ ФСИН по Челябинской области приостановило организацию краткосрочных свиданий с заключенными. Произошло это после подписания соответствующего постановления главным государственным санитарным врачом – начальником медико-санитарной части управления.

Такое решение принято в рамках мер по недопущению распространения COVID-19. Более того, с понедельника, 12 октября, отменяются длительные встречи, а также прием граждан по личным вопросам руководством ГУ ФСИН.

Напомним, в Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, на утро 9 октября было зафиксировано 98 новых случаев заболевания (суточный рекорд). Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 17 тысяч 584 инфицированных, 522 из них умерли (непосредственно от COVID-19 – 133).

Челябинск, Виктор Елисеев

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