В Магнитогорске магазин закрыли из-за продавцов без масок

Один из магазинов Магнитогорска прикрыли за нарушение масочного режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, Правобережный районный суд вчера, 8 октября, приостановил деятельность на 14 дней магазина «Уральский фермер», расположенного в Магнитогорске по адресу: проспект Ленина, 91.

«В магазине не выполнялись санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, создающего угрозу причинения вреда жизни, здоровья людей и способствующего возникновению инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV среди населения», – рассказали в городской администрации.

Сотрудники магазина не использовали СИЗ сами и не требовали этого от покупателей. Также в магазине не соблюдалась социальная дистанция, не были установлены санитайзеры.

«Владельцев торговых объектов не раз предупреждали, что в случае повторных или регулярных нарушений им грозит закрытие. На сегодняшний день, как показывает практика, профилактические беседы и конструктивный диалог малоэффективны, поэтому настало время кардинальных действий. Если раньше магнитогорские нарушители ограничивались лишь штрафами и предупреждениями, то теперь им грозит остановка деятельности», – заявили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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