На Южном Урале полиция вышла на нелегальный водочный завод

Сотрудниками МВД России пресечено производство нелегальной алкогольной продукции на территории Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из Тюменской, Челябинской и Курганской областей пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в производстве и реализации фальсифицированной алкогольной продукции.

Предварительно установлено, что технологическая линия по производству алкоголя располагалась в помещениях бывшей мебельной фабрики на территории Челябинской области. На предприятии нелегально проживали и трудились в антисанитарных условиях 27 граждан одной из стран Средней Азии и 5 уроженцев Республики Северная Осетия – Алания.

Готовую продукцию хранили в складских помещениях, расположенных на территориях Курганской и Челябинской областей, и сбывали в различных субъектах Российской Федерации.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела. Задержаны двое предполагаемых участников группы. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При обысках в складских и производственных помещениях обнаружены полуавтоматическая линия и ручной станок для розлива и производства алкогольной продукции, а также более 130 тысяч бутылок без маркировки и с незаконно нанесенными товарными знаками различных производителей. Также изъято более 15 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, пустая стеклянная тара, упаковочный материал и поддельные этикетки.

«В настоящее время мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и задержание соучастников противоправной деятельности, продолжаются», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.10.20

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