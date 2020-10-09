В Челябинске на выходные закроют движение через железнодорожный переезд

Железнодорожный переезд на Автодорожной в Челябинске закроют для автомобилистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи ямочным ремонтом асфальтобетонного покрытия в районе железнодорожных переездов №1 и №2 через улицу Автодорожная будет закрыто движение автотранспорта с 8 до 20 часов 10 и 11 октября.

Движение транспорта будет организовано по встречной полосе.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.10.20

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