Опять шестеро: ежедневная статистика по COVID-19 в Челябинской области ухудшается

В Челябинске за сутки подтверждено 99 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе у 2 школьников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», региональный минздрав сообщил еще о шести умерших зараженных. Как и вчера, у всех ковид был сопутствующим заболеванием, а официальной причиной смерти стали хронические патологии: лимфолейкоз, болезни сердца и почек.

Всего сначала пандемии в Челябинской области выявлено 17 тысяч 683 инфицированных коронавирусом, 528 из них умерли (непосредственно от COVID-19 – 133).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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