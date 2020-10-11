Самолет в Симферополь не смог вылететь из Челябинска

Самолет до Симферополя не смог вовремя вылететь из Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», аэробус должен был вылететь в Крым сегодня в 6:25. Посадка завершилась по расписанию. Борт взлетел, но через 13 минут экипаж запросил посадку. В самолете находились более 50 пассажиров. Приземление прошло без эксцессов.
Сейчас проверку по этому факту проводит транспортная прокуратура.
Отметим, что на онлайн-табло челябинского аэропорта указано, что самолет вылетел в 7:37, а онлайн- табло аэропорта Симферополя сообщает, что прибытие рейса задерживается до 15:30.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 10.10.20
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