В Челябинской области от коронавируса умерли еще 2 человека

В Челябинской области за сутки подтверждено 97 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 9 школьников.

Минздрав региона сообщил еще о 6 умерших: женщины 66 и 80 лет скончались непосредственно от ковида, у остальных причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в регионе выявлено 17 тысяч 780 инфицированных. 534 из них умерли (непосредственно от COVID-19 – 135).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.10.20

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