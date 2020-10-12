На Южном Урале от коронавируса умер еще один врач

В Челябинской области от коронавируса умер еще один врач.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, на 61-м году жизни умерла невролог высшей категории ФГБУЗ «Медико-санитарной части № 162» Усть-Катава. Эта третья смерть от ковида среди южноуральских медиков за неделю.

Напомним, 7 октября стало известно о гибели 55-летнего анестезиолога-реаниматолога магнитогорской городской больницы №2 и 48-летнего медицинского брата отделения функциональной диагностики АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» Магнитогорска.

При этом в ежедневной информсводке о смертности зараженных коронавирусом мужчин такого возраста до сих пор не появилось

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 11.10.20

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