Общественники потребовали проверить подозрительные рубки в заказнике на Южном Урале

У прокуратуры потребовали проверить рубки в Шабуровском заказнике.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, южноуральский заказник превратили в источник дохода. Это выявили активисты организации в ходе мониторинга нарушений в лесах. Общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить действия предпринимателя и главы Шабуровского сельского поселения.

«Глава Андрей Релин подписал местному бизнесмену разрешение проводить санитарные вырубки, но по факту в охранной зоне рубят здоровую ценную древесину, еще и разбомбили тяжелой техникой дорогу. На заботу о природе это совсем не похоже, а глава, под носом у которого нарушают закон, почему-то отмалчивается», – возмущаются южноуральцы.

Без контроля подрядчик, фактически, получил полный доступ к источнику прибыли, уверены общественники. Так как такие нарушения уже выявлялись ранее сотрудниками ООПТ, но реакции местных властей не последовало, можно предположить, что подрядчик продолжает наживаться на природных ресурсах, не боясь санкций, отмечают в общественной организации.

«Происходит ли это с молчаливого согласия главы? Ждем вердикт прокуратуры», – заявляют общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.10.20

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