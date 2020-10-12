В Челябинской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Южноуралец погиб на железнодорожных рельсах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, трагедия произошла в субботу, 10 октября, в 21:40 на 1931 километре 5 пикета перегона «Аносово-Златоуст» Южно-Уральской железной дороги.

Грузовой поезд смертельно травмировал 51-летний жителя Златоуста. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина находился в габарите железнодорожного пути. Машинист, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но мужчина на сигналы не реагировал. Так как было темно, мужчину заметили слишком поздно и избежать наезда не удалось. От полученных множественных травм он скончался на месте происшествия.

Следственными органами проведен осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Проводятся иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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