Статистика смертности зараженных коронавирусом на Южном Урале вышла на новый уровень

В Челябинской области за сутки подтверждено 95 новых случаев коронавируса, в том числе у 9 школьников.

Региональный минздрав опять сообщил о 6 умерших зараженных. Такую цифру озвучивают четвертый день подряд – с 9 октября. На этот раз у всех ковид был сопутствующей инфекцией, а официальной причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии на Южном Урале выявлено 17 тысяч 875 зараженных. 540 из них умерли (непосредственно от COVID-19 – 135).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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