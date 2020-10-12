На Южном Урале растет число школ, отправленных на карантин

В Челябинской области увеличилось число образовательных учреждений, в которых введен карантин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования Челябинской области, на начало рабочей недели карантин по ОРВИ действует в 5 школах и 205 классах.

Таким образом, полноценный карантин начал действовать еще в двух образовательных учреждениях региона: школе №1 Копейска и Богдановской школе в Кизильском районе.

Напомним, на минувшей неделе ограничительные мероприятия, связанные с высокой заболеваемостью ОРВИ, были введены в Эстонской школе Верхнеуральского района, Бродокалмакской школе Красноармейского района и школе №6 Южноуральска.

Кроме того, сегодня начальник управления образования Копейска Алексей Ангеловский подтвердил перевод на дистанционное обучение школы №48. Чиновник отметил, что образовательные учреждения города столкнулись с серьезной проблемой – ростом заболеваемости среди педагогов, так как зачастую ушедшего на больничный учителя попросту некем заменить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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