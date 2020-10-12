Один из крупнейших городов Южного Урала остался без роддома

Будущим мамам из Златоуста придется добираться до роддомов Челябинска и Миасса.

Напомним, ранее стало известно о перепрофилировании роддома Златоуста под ковидный госпиталь. В помещениях учреждения будет размещено около 100 дополнительных мест для пациентов в тяжелом состоянии.

«Мощности роддома определены под дополнительную госпитальную базу в связи с наличием в палатах кислородной разводки, которая жизненно необходима при поражении органов дыхания, – объяснили это решение в региональном минздраве. – Кроме того, помещения медучреждения позволяют свободно разделить «красные» (зараженные) и «зеленые» (чистые) зоны, провести разграничение въездов и выездов, а также потоков пациентов с различными диагнозами, чтобы не допустить очагов заболевания».

Узнав об этом, жители Златоуста вышли на стихийных митинг к зданию родильного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального минздрава, в выходные в Златоусте работала ведомственная комиссия. Принято решение направлять рожениц на плановую госпитализацию в областной центр и родильный дом №2 Миасса. Напомним расстояние от Златоуста до Челябинска по трассе М5 составляет 151 км, до Миасса – около 50 км (самый быстрый путь – через хребет и Сыростан – 43 км). Поэтому если потребуется экстренная помощь, она будет оказана на месте, в гинекологическом корпусе под кураторством специалистов перинатального центра.

Кроме того, в минздраве обещают, что к рожающим машина «скорой помощи» будет выезжать в первую очередь.

«Таким образом, временное изменение профиля родильного дома не повлияет на оказание всей необходимой медицинской помощи женщинам, – заверили чиновники. – Как только ситуация по вирусным заболеваниям нормализуется, после тщательной дезинфекции учреждение продолжит работу в штатном режиме».

Впрочем, остается под вопросом, насколько изменит ситуацию признание первоочередности вызовов «скорых» для рожениц. Ведь на сегодня бригаду медиков приходится ждать часами, а то и днями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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