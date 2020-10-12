В Челябинской области иномарка вылетела с моста

В Ашинском районе автомобиль рухнул в шлюз гидроузла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отдела ГИБДД по Ашинскому району, авария произошла 11 октября в 22:50 в Миньяр на улице Заикина.

35-летний южноуралец, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», не справился с управлением, вылетел с проезжей части дороги и опрокинулся в шлюз гидроузла.

Установлено, что в момент ДТП водитель был не пристегнут ремнем безопасности. В результате аварии водитель получил телесные повреждения, госпитализирован в Ашинскую городскую больницу. Сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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