На Южном Урале фиксируется значительный рост заболеваемости пневмонией

Власти Челябинской области признали существенный рост заболеваемости пневмонией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о значительном ухудшении ситуации в течение последних двух недель заявила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Как уточнила первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова, на сегодня в больницах Южного Урала находятся 793 человека с ковидной пневмонией, еще 1 тысяча 300 пациентов – с пневмонией и подозрением на COVID-19. Кроме того, около 120 человек с внебольничной пневмонией лечатся в специализированных отделениях для легочных больных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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