Экс-главврача Еманжелинска получил срок за оплату штрафов подчиненных из бюджета

В Еманжелинске бывшего главного врача городской больницы осудили за растрату.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Еманжелинский городской суд признал бывшего главного врача ГБУЗ «Городская больница №1 г. Еманжелинска» виновным в растрате.

Суд установил, что бывший главный врач в период с 1 апреля 2015 по 8 декабря 2016 года, используя служебное положение, неоднократно оплачивал за счет средств больницы административные штрафы, наложенные контролирующими органами за должностные правонарушения на руководителей учреждения, которые они должны были оплатить из личных средств.

В итоге бюджет учреждения недосчитался 200 тысяч рублей. Ущерб еманжелинец возместил в ходе судебного следствия.

Экс-главврача приговорили к 2,5 годам условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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