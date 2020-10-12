В Магнитогорске умер водитель «скорой», лечившийся от COVID-19

Во втором городе Южного Урала умер водитель скорой помощи, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о смерти магнитогорца его коллеги узнали вчера, 11 октября.

Известно, что 59-летний водитель скорой медицинской помощи недавно был переведен из больницы на долечивание. Однако, мужчине снова стало хуже, и его вернули в больницу. Причину смерти южноуральца не называют, но известно, что он также страдал хроническим заболеванием.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.10.20

В Челябинскую область возвращается угроза смога. / Экс-главврача Еманжелинска получил срок за оплату штрафов подчиненных из бюджета. / Новая напасть: в Челябинской области людей с подозрением на ковид будут возить на такси. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»