В Магнитогорске умер водитель «скорой», лечившийся от COVID-19

Во втором городе Южного Урала умер водитель скорой помощи, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», о смерти магнитогорца его коллеги узнали вчера, 11 октября.
Известно, что 59-летний водитель скорой медицинской помощи недавно был переведен из больницы на долечивание. Однако, мужчине снова стало хуже, и его вернули в больницу. Причину смерти южноуральца не называют, но известно, что он также страдал хроническим заболеванием.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 12.10.20
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