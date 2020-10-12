В Челябинске перед судом предстанет застройщик, больше полугода державший сотрудников без зарплаты

Директор строительной фирмы из Челябинска вместо выплаты зарплат тратил деньги на себя и нужды компании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Социальный сервис». Он обвиняется в многомесячной невыплате заработной платы.

По версии следствия топ-менеджер с мая 2019 по январь 2020 года при наличии на расчетных счетах организации средств, достаточных для полной и своевременной выплаты заработной платы, ничего не платил работникам, направляя все деньги на производственные нужды организации. При этом себе самому выплачивать зарплату челябинец не забывал. Общая сумма задолженности составила свыше 1,2 млн рублей.

В рамках уголовного дела потерпевшими заявлены гражданские иски. В ходе следствия наложен арест на средства, находящиеся на счетах обвиняемого, в пределах суммы задолженности.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №7 Центрального района Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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