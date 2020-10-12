В Челябинской области коронавирус продолжает распространяться среди высокопоставленных чиновников

Министр южноуральского правительства ушел на больничный из-за COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 12 октября, стало известно о том, что коронавирусная инфекция подтверждена у министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына. Это подтвердили сразу несколько источников в ведомстве.

Интересно, что Андрей Пшеницын в период первой волны пандемии COVID-19 наиболее ответственно относился к выполнению санитарно-гигиенических требований, озвученных медиками в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Между тем, коронавирус продолжает косить высокопоставленных чиновников Южного Урала. Так, в минувшие выходные стало известно, что положительный тест на COVID-19 получил мэр Троицка Александр Виноградов. Чиновник мог заразиться от сына, у одноклассника которого подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.

Челябинск, Виктор Елисеев

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