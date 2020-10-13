В Златоусте продолжается противостояние властей и жителей вокруг закрытия роддома

Жители Златоуста собирать подписи под петицией против перепрофилирование роддома под ковидный госпиталь.

Как сообщал ранее «Новый День», решение о перепрофилировании златоустовского роддома под госпитальную базу для больных COVID-19 власти Челябинской области приняли на минувшей недели. Это вызвало громкие протесты горожан, вышедших на импровизированный митинг.

В итоге в выходные в Златоуст прибыла комиссия регионального минздрава. Местные и областные чиновники попытались объяснить южноуральцам, что интересы будущих мам также будут соблюдены. «Это решение областного минздрава, в ведомстве которого находятся все медицинские учреждения Златоуста. Продиктовано оно большим ростом заболеваемости, – обратился к землякам мэр Златоуста Максим Пекарский. – Многие были возмущены кадрами из госпиталя в горбольнице. На них больные, вынужденные лежать в коридорах из-за нехватки мест в палатах. Для оказания медицинской помощи всем нуждающимся необходимо быстро развернуть дополнительные койки. Златоустовские роженицы будут пока направляться в родильные дома Челябинска и Миасса. Минздрав разработал для них специальную схему наблюдения и госпитализации».

Однако, эти объяснения не удовлетворяют горожан. Сейчас они собирают подписи под петицией, адресованной министерству здравоохранения и размещенную на онлайн-платформе Change.org. «Центр строился в середине 2000-х для снижения грудничковой смертности. Здесь есть детская реанимация. Выхаживают малышей недоношенных и с патологиями. Этот перинатальный центр охватывает горнозаводской зону: Златоуст, Куса, Сатка, Катав-Ивановск, Усть-Катав и другие города, села и деревни, – напоминают авторы обращения. – Второй такой центр лишь в Челябинске. До него ехать 2,5 часа по трассе М-5, которая в зимний гололед превращается в «трассу смерти». Так, в Челябинск и Миасс по этой трассе сейчас и предлагают ездить беременным на роды. Мало того что жизни матери и дитя ставятся под удар в связи с погодными условиями в горах, так еще и сроки не предусматриваются. А если это быстротечные роды. Рожать женщине придется в машине скорой помощи или такси».

К тому же, жители напоминают властям, что во время встречи предлагали другие варианты размещения ковидного госпиталя. Об этом же пишет и их мэр. «Считаю, нужно снова рассмотреть возможность использования в качестве ковидария зданий бывшей больницы РЖД. Мы уже поднимали эту тему. Сейчас к нам присоединились депутаты, медики, общественность. Будем совместно прорабатывать этот вопрос и дальше вести диалог с руководством региона», – отмечает Максим Пекарский.

Однако пока южноуральцев власти региона не услышали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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