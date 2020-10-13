На Южном Урале от коронавируса умерла 55-летняя женщина

В Челябинской области за сутки подтверждено 97 новых случаев коронавруса, в том числе у 8 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смети еще шести зараженных. Непосредственно от ковида умерла 50-летняя женщина. У остальных официальной причиной смерти стали хронические заболевания, коронавирус был сопутствующей инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 17 тысяч 972 инфицированных, 546 из них умерли (непосредственно от COVID-19 – 136).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.10.20

В Златоусте продолжается противостояние властей и жителей вокруг закрытия роддома. / В Челябинской области коронавирус продолжает распространяться среди высокопоставленных чиновников. / Цугцванг Текслера: депутаты-бизнесмены вошли в открытое противостояние с губернатором. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»