Южноуральцу, превратившему гостя в факел, вынесли приговор

В Челябинской области суд огласил приговор мужчине, поджегшему собутыльника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Миасский городской суд признал 37-летнего южноуральца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, в феврале этого года в одном из домов старой части города собралась компания. Южноуральцы распивали спиртное. Во время застолья между 37-летним хозяином, инвалидом второй группы, и одним из его гостей вспыхнула ссора. В пылу перепалки мужчина плеснул на 60-летнего собутыльника спирт и поджег.

«Объятый пламенем пенсионер выбежал во двор, где через некоторое время очевидцам удалось забросать огонь снегом, – пишет NewsMiass. – Тем не менее, пострадавший получил термические ожоги 80% тела и через несколько дней скончался в больнице».

Южноуралец так и не признал своей вины. Однако суд счел представленные доказательства достаточными и приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, мужчина должен уплатить 1 миллион рублей родственникам погибшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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