Мошенники выманивают у южноуральцев деньги, прикрываясь именами первых лиц региона

Правительство Челябинской области предупредило жителей региона об активизации мошенников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аферисты от лица властей области рассылают письма с просьбой оказать финансовое содействие в реализации тех или иных социальных инициатив или программ. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«После получения письма обзванивают адресатов. Ссылаются на меня. Уже известны случаи, что люди откликались и переводили средства на счета недобросовестных граждан, – написала чиновница. – Мне в руки попало письмо, подписанное якобы губернатором региона Алексеем Текслером, с просьбой перечислить 300 тысяч на обустройство квартир для детей сирот. Это фальшивка! Все программы финансируются из федерального и областного бюджетов!"

Южноуральцев призывают проверять всю корреспонденцию и не попадаться на уловки мошенников. «В первую очередь обращайте внимание на адреса электронной почты. Члены правительства в официальных документах указывают почту исполнительного органа власти. Она зарегистрирована на официальном портале правительства, не на общедоступном mail.ru. Будьте бдительны!» – предостерегает жителей вице-губернатор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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