На Южном Урале оштрафовали заведующую детским садом, присваивавшую деньги родителей

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении заведующей детским садом, похитившей средства родителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд Уйского района признал местную жительницу виновной в присвоении вверенного ей чужого имущества.

Судом установлено, что женщина в 2018-2019 годах, являясь заведующей дошкольным образовательным учреждением, присваивала деньги, которые родители воспитанников детского сада платили за присмотр и уход за детьми. Таким образом она прикарманила более 48 тысяч рублей.

На время разбирательства женщина была временно отстранена от должности, вину в совершении преступления не признала. Однако ущерб возместила полностью.

Суд приговорил ее к штрафу в 70 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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