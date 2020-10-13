Схема не работает: после отмена выездов «скорых» южноуральцы не могут дождаться помощи

В Челябинской области не смогли наладить переадресацию вызовов скорой помощи в амбулаторно-поликлиническую службу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к челябинке, пожаловавшейся на острую боль в ноге, не приехали ни «скорая», ни неотложка.

Напомним, ранее министр здравоохранения Челябинской области направил в медицинские учреждения письмо о переадресации вызовов скорой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническую службу по целому ряду профилей. Чиновники связали это с резким увеличением нагрузки на бригады скорой помощи в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и продолжающейся пандемией COVID-19.

На пресс-конференции, прошедшей вчера, 12 октября, первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова заверила, что схема отработана и срывов не будет.

Однако опасения южноуральцев оправдались в первые же дни. Так, одна из жительниц региона рассказала на официальной странице Ирины Гехт в соцсетях, что после звонка в скорую помощь к ней так никто и не приехал.

«С 6 часов утра звоню в «скорую», с острой болью в ноге, предположительно сосуды, либо невралгия, – написала женщина. – Сейчас к острой боли добавились судороги... На ногу наступить не могу, в «скорой» мой вызов обещали еще в 6 утра передать неотложной помощи. Время два часа дня, я самостоятельно дозвонилась до «скорой», где мне сказали, что они, видите ли, не дозвонились до неотложки, и при этом свою скорую помощь не отправили... То есть если у тебя не ковид, сдохни от оторванного, например, тромба... Как всегда, в системе здравоохранения все здорово, работаем на опережение».

Челябинск, Виктор Елисеев

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