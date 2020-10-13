Челябинец восемь раз ударил незнакомца ножом в грудь

Жителя Челябинска будут судить за покушение на убийство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района областного центра утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

По версии следствия вечером 10 июля нынешнего года челябинец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения на улице, вступил поругался с не знакомым ему горожанином. В ходе конфликта нетрезвый мужчина вооружился ножом и нанес им сопернику не менее 8 ударов в область грудной клетки.

Дальнейшей расправе помешали свидетели конфликта. Раненого мужчину удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи.

Несдержанного челябинца отправили дожидаться окончания следствия в СИЗО.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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