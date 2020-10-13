Начальник склада ЮУЖД предстанет перед судом за взятки и полторы тысячи литров дизтоплива

Начальника склада ЮУЖД будут судить за целый ряд коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, завершено расследование уголовного дела в отношении начальника склада Южно-Уральской железной дороги, обвиняемого в получении взятки, мелком взяточничестве, а также присвоении и растрате.

По версии следствия, в 2018-2019 годах мужчина получал от коммерческих организаций деньги за организацию отгрузки со склада товаров силами работников и с использованием техники склада. Размер взяток в совокупности составил более 90 тысяч рублей.

Кроме того, начсклада продал по цене ниже рыночной 1 тысячу 450 литров дизельного топлива, находившегося на балансе ЮУЖД, знакомому фермеру, а также подчиненному, имевшему в собственности грузовые автомобили. Материальный ущерб от этого составил более 55 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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