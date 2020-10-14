В Челябинской области число случаев бешенства превысило полсотни

Выявлен 51 случай бешенства животных в 51 неблагополучном пункте Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, регион на протяжении последних лет является стационарно-неблагополучным по бешенству животных.

С начала 2020 года на территории Южного Урала выявлен 51 случай бешенства животных в 51 неблагополучном пункте. За аналогичный период 2019 года выявлено 45 случаев бешенства животных в 38 неблагополучных пунктах. От бешенства пали 3 коровы, 14 собак, 20 лис, 1 енотовидная собака, 12 кошек, 1 лошадь.

Для сравнения, за 12 месяцев 2019 года лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания бешенством в 67 неблагополучных пунктах. Из общего числа больных бешенством дикие плотоядные составляют 37, домашние собаки – 19, кошки – 14, сельскохозяйственные животные – 5.

Челябинск, Виктор Елисеев

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