Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 18 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 103 новых случая COVID-19. Последний раз показатель выше 100 (тоже 103) фиксировался 4 августа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», региональный минздрав сообщил еще о шести умерших зараженных. Непосредственно от коронавируса умерли женщины 61 и 68 лет. Еще трое умерли от хронических патологий, один – от инфаркта. Инфекция у них было сопутствующим заболеванием.

Всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждено 18 тысяч 75 случаев заболевания COVID-19, умерли 552 зараженных, из них непосредственно от инфекции – 138.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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