В мэрию Копейска наведались силовики. Искали документы о покупке здания детского сада, открытого спикером заксобрания региона

В администрации Копейска прошли обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция провела обыски в управлении по делам имущества и земельным отношениям мэрии Копейска во вторник, 13 октября.

Силовиков интересовали документы, касающиеся покупки помещений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов №11 и №11а по улице Калинина. Городские власти приобрели их в 2019 году за 120 миллионов рублей.

В конце августа нынешнего года здесь открылся филиал одного из детских садов города – ясельные группы на 180 мест. В открытии принимали участие спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш и зампред ЗСО Марина Поддубная, баллотировавшаяся в новый состав регионального парламента, но проигравшая выборы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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