В России на реализацию национальных проектов потратили менее 55% от плана

Счетная палата РФ проанализировала бюджетные расходы на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в январе-сентябре 2020.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году на эти цели выделено 2,19 трлн рублей. За 9 месяцев освоено 1,2 трлн, что составляет почти 55%.

Самые низкие показатели отмечены по нацпроектам «Цифровая экономика» (20,6%), «Экология» (42,2%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (45,5%), «Международная кооперация и экспорт» (49,6%).

Среди регионов больше всего освоено средств в Чечне, Карачаево-Черкесии, Кировской области, Москве. Неравномерная ситуация отмечается в промышленно центре России – Уральском федеральном округе. Так, Свердловская и Тюменская области оказались среди тех, чей показатель превышает среднероссийский. Челябинская область с уровнем освоения 52% вошла в число середнячков (51-е место), остальные находятся в красной зоне (освоено менее 50%).

Самые низкие показатели исполнения отмечены в Еврейской АО, Астраханской и Самарской областях, Дагестане и Севастополе. Республика Крыма тоже находится в красной зоне.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.10.20

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