В Челябинске от коронавируса умер первый федеральный инспектор региона и экс-глава УФСБ

В Челябинске скончался бывший начальник регионального УФСБ и первый федеральный инспектор Валерий Третьяков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Валерий Третьяков скончался на 77 году жизни. У бывшего силовика и «человека» президента, предположительно, была ковидная пневмония.

Бывший высокопоставленный чиновник построил свою карьеру в органах госбезопасности. С 1970 по 1988 год Третьяков работал в управлении КГБ по Пермской области, после этого был переведен в Казахстан. После Беловежских соглашений возглавил УФСБ по Челябинской области, пробыв в должности по 1999 год.

В январе 2000 года занял место руководителя областной организации партии «Единство». После создания института федеральных округов стал первым в истории Южного Урала главным федеральным инспектором аппарата полномочного представителя президента России в УрФО. Эту должность он занимал до 2009 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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