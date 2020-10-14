Водителям «Яндекс.Такси» снизили заработок после «ковидного» контракта с властями Южного Урала. Таксисты грозят забастовкой

В Челябинской области водители «Яндекс.Такси» намерены объявить забастовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водители агрегатора заявили об очередном снижении гарантированного дохода, связав это с заключением соглашения между оператором и властями Челябинской области о перевозке пациентов с подозрением на COVID-19 на компьютерную томографию.

«Яндекс.Такси договорилось с администрацией Челябинской области перевозить коронавирусных больных за свой счет. После чего резко опустила гарантию заработка для работников такси», – пишут инициаторы акции протеста.

В связи с этим они призывают всех сотрудников агрегатора (водителей, диспетчеров, сотрудников автопарков) объявить в следующую пятницу, 23 октября, забастовку. Акция протеста продлится с 6:00 утра до 24:00.

Инициаторы забастовку требуют вернуть гарантированный заработок на прежний уровень, а также повысить стоимость минимальной заявки до 100 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.10.20

В Челябинске от коронавируса умер первый федеральный инспектор региона и экс-глава УФСБ. / «Тревожные сводки вносят коррективы»: россияне боятся планировать отдых на новогодние праздники. / «Люди ощущают, что они уже даже не на грани выживания»: Борис Титов предупредил о риске социального взрыва. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»