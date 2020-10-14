В Челябинске станет больше красных фонарей

Челябинск, Октябрь 14 (Новый День, Виктор Елисеев) –Нотариальные конторы могут забить фасады челябинских зданий красным цветом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские нотариусы начали плановую замену вывесок. Об этом горожан известил telegram-канал «Нотариат74».

«Вместе со всей страной нотариусы Челябинской области планово и поэтапно переходят на единый стандарт в оформлении вывесок и указателей при входе в здание или помещение нотариальной конторы», – уточнили авторов канала.

При этом новые вывески выполнены в достаточно кричащих цветах. Предполагается два варианта: эмблема нотариальной палаты и надпись «Нотариус» белыми буквами на насыщенном красном фоне и, наоборот, красные надпись и изображение на белом. Плюсом также может идти красная подсветка указателя в темное время суток.

Фото telegram-канала «Нотариус74»

«Делается эта большая работа, прежде всего, в интересах граждан, которым будет проще найти или запомнить местонахождение нотариуса. Вывески согласованы с установленными местными властями дизайн-кодами», – заверяют авторы канала. При этом полный переход нотариальных контор страны на единый стандарт вывесок, согласно рекомендации Федеральной нотариальной палаты, должен состояться в течение пяти лет.

Нельзя не согласиться с тем, что вывески, выдержанные в довольно-таки кричащих тонах, будут достаточно заметны для граждан, а точнее – клиентов нотариусов. Однако велика опасность, что в угоду, прежде всего, коммерческим интересам представителей этой профессии окажется принесен облик города.

Например, достаточно много нотариальных контор расположены на гостевых маршрутах Челябинска. И появление вывесок насыщенного красного цвета на фасадах зданий вряд ли украсит областной центр.

В управлении архитектуры Челябинска пока затруднились обозначить остроту проблемы. По словам чиновников, большинство нотариальных контор не подпадают под действия недавно принятого дизайн-кода города. По словам сотрудников мэрии, за согласованием и консультацией к ним обращались лишь несколько нотариальных контор, и кому-то из них согласовали смену вывески. Но в качестве примера привели один из кабинетов в центре города, где привели ее в соответствие с цветом фасада.

Как в управлении архитектуры отнесутся к появлению вывески на красном фоне, занимающей большую часть фасада, пока сказать сложно. Тем более, что дизайн-код в этом случае оговаривает лишь необходимость гармонии с цветом фасада. Требование достаточно размытое.

Фото telegram-канала «Нотариус74»

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