Суточная выявляемость ковида на Южном Урале преодолела сотню и продолжает расти

В Челябинской области за сутки подтверждено 107 новых случаев COVID-19, среди заболевших 2 школьника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минздрав региона сообщает о четырех скончавшихся зараженных. У всех причиной смерти стали хронические заболевания, коронавируса был сопутствующей инфекцией.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 18 тысяч 182 случая заболевания ковидом. Умерли 556 зараженных, из них непосредственно от инфекции – 138.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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