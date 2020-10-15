В Южноуральске вынесли приговор неудачливым бутлегерам

В Южноуральске вынесен приговор двум мужчинам, признанным виновными в сбыте немаркированной алкогольной продукции.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, Южноуральский городской суд признал двух местных жителей 39 и 31 года виновными в реализации немаркированного алкоголя.
Мужчин задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД «Южноуральский». В гаражном боксе у них полицейские обнаружили 2380 бутылок емкостью по 0,5 литра на сумму более 540 тысяч рублей.
Суд приговорил их к штрафу по 10 тысяч рублей каждому.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 15.10.20
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