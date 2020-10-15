В центре Челябинска продлили ограничения для движения автотранспорта

В Челябинске продлили ограничения для движения автотранспорта на Свердловском проспекте.

Как уже сообщал «Новый День», в связи с реконструкцией дорожного полотна в районе перекрестка с проспектом Победы левый поворот со Свердловского на Победы был запрещен в обоих направлениях. Ограничения вводились до 5 часов утра 14 октября. НО их пришлось продлить. На этот раз – до 19 октября.

Напомним, на время ремонта автобусы №12, 18, 25с, 34, 39, 45, 49, 91 в сторону Теплотехнического института поворачивают со Свердловского проспекта на улицу Островского, затем на Каслинскую и выезжают на проспект Победы.

Схема движения в сторону Комсомольского проспекта не меняется. Трамваи и троллейбусы ходят по обычному маршруту, но с измененным графиком – с 5:00 до 22:00.

Челябинск, Павел Зварзин

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