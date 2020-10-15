В Челябинской области вирус вывел из строя еще двух вице-губернаторов

Два заместителя губернатора Челябинской области ушли на больничный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «команда Текслера» продолжает нести потери.

Стало известно о болезни заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, отвечающий за экономическую и промышленную политику. У чиновника обнаружились признаки вирусного заболевания. В настоящее время он ждет результатов теста на COVID-19.

Чуть ранее на больничный ушел вице-губернатор Вадим Евдокимов, курирующий культуру и спорт. У него положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию.

Напомним, ранее COVID-19 подтвердился у вице-губернатора Анатолия Векшина, министра спорта региона Леонида Одера, его заместителя Александра Казакова, министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павла Рыжего, министра финансов Андрея Пшеницына, мэров Магнитогорска Сергея Бердникова и Троицка Александра Виноградова, замруководителя Челябинского УФАС Станислава Копылова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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