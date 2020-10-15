В Челябинске возобновляется работа автобусного маршрута №21

Власти Челябинска заявили о возобновлении работы автобуса №21.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 16 октября, на маршрут «Мамина – поселок АМЗ – Мамина» выйдут три автобуса среднего класса.

Трасса движения:

Мамина, Щербаковская 2-я, Танкистов, Бажова, Героев Танкограда, проспект Ленина, Воровского, Блюхера, Уфимский тракт, Трактовая (поселок АМЗ), Кузнецова, Блюхера, Воровского, проспект Ленина, Героев Танкограда, Бажова, Танкистов, Щербаковская 2-я, Мамина.

Время отправления от конечной «Улица Мамина»:

5:50, 6:35, 7:20, 7:55, 8:40, 9:25,, 10:38, 11:23, 12:08, 12:34, 13:19, 14:04, 15:17, 16:02, 16:47, 17:13, 17:58, 18:43.

От поселка АМЗ:

6:46, 7:31, 8:16, 8:51, 9:36, 10:21, 11:34, 12:19, 13:04, 13:30, 14:15, 15:00, 16:13, 16:58,17:43, 18:09, 18:54, 19:39.

Пассажиры смогут доехать до остановок «Улица Трактовая», «Красный мост», «Школа», «Проспект», «Магазин», «Больница АМЗ», не оплачивая проезд повторно.

Маршрут обслуживает ООО «ОГТ». Стоимость проезда за наличный расчет 23 рубля, к оплате принимаются бесконтактные банковские карты, все виды транспортных карт (в том числе социальные), действует единый пересадочный билет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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