В Каслинском районе разрастается крупный лесной пожар

Пожарные пытаются справиться с возгоранием в лесах Каслинского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, за несколько часов площадь лесного пожара выросла в восемь раз.

Так, утром около 6:00 площадь возгорания оценивалась в 25 гектаров. По состоянию на 12:00 тушение кромки лесного пожара происходило по периметру 2 километра. Соответственно, площадь пожара составляет около 200 гектаров.

На месте сосредоточена группировка из 100 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС на месте работают 58 человек и 11 единиц техники. Для тушения пожара выдвинулась группировка Уральского учебно-спасательного центра в количестве 45 человек и 6 единиц техники. Ветреная погода и особенности ландшафта (горная, болотистая местность) осложняют работу.

Угрозы населенным пунктам нет.

Сотрудники МЧС обращают внимание южноуральцев: в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность. Необходимо строго соблюдать противопожарный режим и требования правил пожарной безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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