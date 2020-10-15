Заболеваемость пневмонией на Южном Урале в разы превысила среднемноголетний уровень

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости внебольничными пневмониями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам минувшей, 41-й недели 2020 года в Челябинской области зарегистрировано 4 466 случаев внебольничной пневмонии. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Семенов.

Уровень заболеваемости 136 случаев на 100 тысяч населения.

При этом рост заболеваемости наблюдается уже четвертую неделю. Максимальный прирост зафиксирован именно на минувшей, 41-й неделе 2020 года. По сравнению с 40-й неделей число заболевших увеличилось на 15%. По сравнению со средними многолетними показателями число внебольничных пневмоний больше в 8 раз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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