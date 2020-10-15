Еманжелинец, порезавший по пьяни шины у 59 машин, получил срок

В Еманжелинске вынесен приговор местному жителю, порезавшему шины у 59 автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Еманжелинский городской суд признал мужчину виновным в умышленном повреждении имущества, совершенном из хулиганских побуждений.

Судом установлено, что в ночь на 26 октября прошлого года южноуралец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ножом разрезал шины у припаркованных автомашин на улицах Ленина, Титова, Энгельса в Еманжелинске, причинив технические повреждения 59 автомобилям. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 368 тысяч рублей.

После совершения преступления злоумышленник с места жительства скрылся, но был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Судом виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Исковые заявления потерпевших удовлетворены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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