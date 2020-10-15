В Челябинской области эпидпорог превышен в разы, но эпидемию ОРВИ объявлять не собираются

Эпидемический порог по ОРВИ среди взрослых в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд противоречивых заявлений сделал руководитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области, главный санитарный врач региона Анатолий Семенов в ходе прошедшего сегодня в ходе заседания областного оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ.

Начиная свой доклад, Анатолий Семенов заявил, что в Челябинской области ситуация по ОРВИ и гриппу оценивается как неэпидемическая.

«Регистрируется сезонный подъем заболеваемости в течение последних четырех недель, – привычно продолжил главный санитарный врач региона. – На прошлую неделю насчитывается 40915 случаев ОРВИ, показатель составляет 124 на тысячу населения, что выше уровня прошедшей недели на 11%. Среди школьников отмечено снижение, среди взрослых замечено повышение».

Однако, после этого он же заявил, что уровень заболеваемости выше эпидемического порога в целом по области на 66%. При этом среди взрослого населения эпидпорог превышен аж в три раза, у школьников – на 12%. И только из-за того, что среди детей 3-6 лет заболеваемость ниже эпидемического порога на 49%, а среди детей до 2 лет – на 35%, общее превышение достигло лишь 66%.

Остается загадкой, почему при тройном превышении порога среди взрослых и более чем в полтора раза в целом по региону, Роспотребнадзор не считает ситуацию с ОРВИ в регионе неэпидемической.

При этом, по словам министра образования региона Александра Кузнецова, карантин по респираторным заболеваниям на сегодняшний день объявлен в семи образовательных организаций: трех школах (две в Копейске и одна в Кизильском районе), трех садиках и техникуму, расположенном в Коркино. В 109 учреждениях закрыты классы или группы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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