Единственный аппарат КТ в Златоусте загрузили пациентами из четырех муниципалитетов: ожидание длится часами

У златоустовской больницы каждый день выстраивается очередь из машин скорой помощи. Одно из таких столпотворений сняла на видео жительница Златоуста. Ролик на своей странице в социальных сетях выложила депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

«Будни коронавируса. Златоуст. У больницы на улице Дворцовая – 1 очередь из машин скорой помощи. В каждой машине по 6 – 8 человек ждут КТ. Женщина, которая снимает видео, девятый день с температурой. Лечится дома. Направление на КТ дали лишь сегодня. Анализ на КВ не брали. В очереди с 18:30. Время съемки видео 23:15. Больных привезли из Чебаркуля, Карабаша. Все с температурой. Автор видео позвонила в 00:05. Подтвердилась двусторонняя вирусная пневмония», – рассказала парламентарий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ролике его автор насчитывает 10 машин скорой помощи, сообщая при этом, что половина бригад уже уехала. В самой больнице отмечают, что единственный аппарат КТ обслуживает пациентов не только из Златоуста, но также из Миасса, Чебаркуля и Кусинского района.

Между тем, как сообщила сегодня первый вице-губернатор Челябинской области, Златоуст входит в пятерку муниципальных образований региона, где регистрируется максимальный прирос новых случаев COVID-19.

«Я с отчаянием смотрю на то, что происходит в системе здравоохранения региона. Всего этого могло бы не быть, если бы небожители слышали свой народ, – комментирует ситуацию Ольга Мухометьярова. – В 2016 году, когда в Кусинском районе закрывали больницу, а общественникам не позволили провести пикет у здания Заксобрания, я принесла в зал заседаний плакат со словами Рошаля: «Остановим смертельную оптимизацию медицины».

Что было дальше? Дальше меня пытались привлечь к административной ответственности по настоянию облизбиркома. Спасибо судьям, которые встали на мою защиту. Горестно мне вспоминать об этом сейчас. И еще больнее от того, что те, кто оптимизировал здравоохранение и пресекал попытки на свободу слова, сейчас проходят диагностику и лечение на особых условиях».



Челябинск, Виктор Елисеев



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