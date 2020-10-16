Полиция открыла огонь по авто с пьяным южноуральцем

В Челябинской области полицейские открыли огонь по неуправляемому автомобилю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Кизильском районе инспекторы ДПС в ходе надзора за дорожным движением предприняли попытку остановить автомобиль, водитель которого нарушил ПДД РФ.

Проигнорировав требование полицейских, мужчина попытался скрыться. Экипаж ДПС организовал преследование машины. Между тем, ее водитель грубо нарушал ПДД. Тогда один из полицейский открыл по автомобилю огонь из табельного оружия. После этого машину остановили, водителя задержали. Им оказался 52-летний местный житель, находившийся за управлением транспортным средством в состоянии опьянения, к тому же лишенный водительского удостоверения.

«В настоящее время правонарушитель привлечен к административной ответственности по семи статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела» – сообщили в силовом ведомстве.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии мужчине судом назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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