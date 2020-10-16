Из-за пожаров в Ильменском заповеднике запретили вход в леса под Миассом

Вход в леса Миасса запрещен из-за вспышки пожаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в МКУ «Управление ГОЧС» Миасса, с 16 октября в муниципалитете действует особый противопожарный режим.

«Запрещено посещение лесов, сжигание мусора, травы, использование открытого огня. Всем желающим пожарить шашлыки на природе или сжечь ботву в саду важно знать, что за соблюдением введенных ограничений будут следить патрульные группы, в состав которых входят полицейские, инспекторы отдела надзорной деятельности, специалисты миасского лесничества, управлений экологии и ГОЧС. Нарушителей особого противопожарного режима ждут штрафы», – написали сотрудники учреждения на своей странице в социальных сетях.

Запрет на посещение лесов власти города связали с повышением пожарной опасности. По данным чиновников, за прошедшие сутки, 15 октября, зарегистрировано 11 природных пожаров. Лес горел на территории городских лесов, Ильменского заповедника, в Новоандреевском и Тургоякском участковых лесничествах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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