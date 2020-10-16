В Челябинской области от COVID-19 скончались две женщины

В Челябинской области за сутки выявлено 109 новых случаев COVID-19, 4 заболевших – школьники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от коронавируса умерли две женщины 60 и 65 лет. Еще у трех скончавшихся, по данным регионального минздрава, инфекция была сопутствующим заболеванием, а причинно смерти стали хронические патологии.

Всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждено 18 тысяч 291 случай заболевания COVID-19, умер 561 инфицированный, непосредственно от инфекции – 140.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.10.20

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