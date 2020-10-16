«Зачем ты всю политику президента помножил на ноль»? Колонка читателя «Нового Дня» о губернаторе и коронавирусе

Уральские регионы продолжают бороться с коронавирусом. Судя по федеральной статистике, пока не очень успешно, хотя отчеты с мест звучат оптимистично, порой даже слишком, что вызывает некоторый диссонанс и у экспертов, и у обычных людей. В редакцию «Нового Дня» пришло письмо жителя Челябинской области, который подписался Федором Степановичем. Публикуем его обращение без купюр.

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Наши руководители во главе с губернатором Алексеем Текслером подставляют нашего президента, за которого я лично голосовал. Вот сижу вчера, читаю новости. «В Челябинской области 30% населения приобрело временный иммунитет к коронавирусу. Эти люди перенесли заболевание, но могли не заметить симптомы. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт», – пишет нам одна уважаемая газета.

«Всего с начала пандемии заболели 18 182 южноуральца. Продолжают лечение по сей день 3 748 человек. Выписано за сутки 136 человек. Проведено за последний день более 6,5 тысячи тестов на коронавирус и антитела к нему», – пишет другое интернет-агентство, ссылаясь на минздрав Челябинской области.

Я всегда верил в то, что тесты не дают стопроцентный результат, но прочитанное шокирует. Согласно сайту Росстата, на начало 2020 года население Челябинской области составляло 3 466 369 человек. 30% от этого числа получается больше миллиона человек. Больше миллиона. То есть в масштабах области переболел целый Челябинск. Медицинская помощь – лекарства, КТ, кислород, ИВЛ, стационар – понадобилась менее чем 2% заболевшим. Это ничтожно мало. Мне кажется, это хорошая новость. К концу третьей волны пандемии мы переболеем абсолютно все и приобретем коллективный иммунитет. После чего вирус исчезнет сам. Ты не ты, когда голоден.

Но у меня для вас плохая новость. Все карантинные меры нашего губернатора совсем не мешали распространению вируса. Маски, сожженная антисептиком кожа рук, закрытые магазины, рестораны, бассейн, дистант, штрафы и безработица – все это были бессмысленные и пустые жертвы. Вас мучили злые люди напрасно.

Читаю уже сегодня утром в новостях о том, что администрация губернатора закрепила за больницами Челябинска и Магнитки машины «Яндекс.Такси», чтобы возить больных на КТ. Больных. На КТ. Возить. Я сомневаюсь, что у «Яндекс.Такси» есть одноразовые машины и камикадзе-водители. Но администрация губернатора серьезна. Означает ли это, что все карантинные меры для губернатора ерунда? По-моему, так и есть.

Но что самое главное: если мы находимся на полпути к коллективному иммунитету, зачем нам нужна вакцина и вакцинация? Зачем вакцина с побочными эффектами, если 98% заболевших не чувствуют совсем ничего. Зачем подвергать их риску? Многие болеют гепатитом С и не знают об этом. Мы же не прививаем их?

Тогда я на правах старшего товарища спрошу нашего губернатора: Алексей, зачем ты всю политику нашего президента, который говорит о новой вакцине практически каждый день, помножил на ноль?

Челябинск, Новый День

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