Уральские металлурги заявили о новой экологической политике

В Группе ММК принята новая экологическая политика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», приказом генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева утверждена и введена в действие новая редакция Экологической политики Группы ПАО «ММК».

Это уже пятая по счету редакция основополагающего природоохранного документа, определяющего основные принципы и цели деятельности компании в области охраны окружающей среды. «Новая версия Экологической политики принята с целью совершенствования системы экологического менеджмента и интеграции процессов управления в области охраны окружающей среды в Группе ПАО «ММК» в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015», – рассказали в пресс-службе общества.

Как и в прежней версии Экологической политики, в новой редакции провозглашается, что ПАО «ММК» осуществляет свою производственную деятельность с пониманием ответственности за воздействие на окружающую среду и стремится к экологически ориентированному развитию своего производственного потенциала. При этом приоритетом стратегии развития компании объявляется формирование комфортной и благоприятной окружающей среды для жизни и здоровья человека в местах размещения активов компании.

Компания декларирует следование таким принципам как соответствие лучшим практикам в области устойчивого развития; лидерство по внедрению наилучших доступных технологий; экологическая безопасность на всех стадиях жизненного цикла металлопродукции.

В новой редакции Экологической политики обозначаются следующие цели компании в области охраны окружающей среды:

исключить сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха;

достичь удельных показателей воздействия на окружающую среду, соответствующих лучшим мировым практикам в отрасли;

рационально использовать энергетические, сырьевые и водные ресурсы;

увеличить долю утилизируемых отходов производства и экологически безопасного их размещения;

противодействовать изменению климата и снижению биоразнообразия, осуществлять восстановление нарушенных земель.

ПАО «ММК» обязуется выполнять требования российского природоохранного законодательства и международного стандарта ISO 14001; постоянно совершенствовать систему экологического менеджмента; применять наилучшие доступные технологии с учетом сохранения особо охраняемых природных территорий при реализации инвестиционных проектов. Кроме того, к числу обязательств компании относится развитие системы ответственного водопотребления и управления водными ресурсами; управление рисками и возможностями, связанными с воздействием на окружающую среду и изменением климата; снижение углеродного следа продукции и максимальная утилизация вторичных энергетических ресурсов.

Помимо этого, ПАО «ММК» планирует реализовывать мероприятия, направленные на сохранение биоразнообразия, природных ландшафтов, водных экосистем; использовать сырье, материалы, оборудование и услуги экологически ответственных поставщиков; контролировать соблюдение требований в области охраны окружающей среды, предъявляемых к организациям, осуществляющим работы на объектах ПАО «ММК»; предоставлять информацию о воздействии на окружающую среду и взаимодействовать с заинтересованными сторонами по вопросам экологической безопасности.

В Экологической политике Группы ПАО «ММК» подчеркивается, что успех в достижении поставленных целей обеспечивается вовлеченностью каждого работника компании в деятельность по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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